السعودية اليوم / الكويت تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 962 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8494 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 445 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.

// انتهى //

16:42ت م

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الكويت 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 170998 حالة، كما سجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 966 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8494 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 445 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.// انتهى //16:42ت م0123

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