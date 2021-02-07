

مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

تضم مكتبة المسجد الحرام نحو (5600) مجلد تحمل (15) ألف عنوان في مختلف العلوم والمعارف، على مساحة تقدر بـ (1000) متر مربع، وتوفر المكتبة كافة الخدمات لذوي الإعاقة، وكذلك خدمات الاستعلامات والتصوير الذاتي، وتصفح الكتب الرقمية والمخطوطات الرقمية والصوتيات، وخدمة الإنترنت مجانًا لرواد مكتبة المسجد الحرام من طلاب العلم والزوار، ونسخ الكتب الرقمية والخطب الصوتية.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة قاصدي مكتبة المسجد الحرام، حيث وفرت المعقمات واللافتات والتنبيهات لما يتعلق بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات لسلامة زوار المكتبة وكذلك فتح النوافذ باستمرار لتهوية المكتبة.

كما اعتمدت الرئاسة إقامة البرامج والدورات العلمية والمحضرات والدروس عن بعد و تقنين الدخول للمكتبة بسعة استيعابية محددة (20) زائر في الساعة مع العلم أن المكتبة تتسع لـ (100) زائر بالساعة وذلك حفاظًا على سلامة طلاب العلم والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

// انتهى //

16:40ت م

0120





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / (5600) مجلد تحمل (15) ألف عنوان في مختلف العلوم والمعارف بمكتبة المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.