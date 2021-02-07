السعودية اليوم / إطلاق مشروع القيادة المدرسية الرقمية بتعليم عسير



أبها 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، مشروعا إداريا تحت عنوان" التحول الرقمي في قسم القيادة المدرسية " في خطوة تهدف إلى وقف التعاملات الورقية.

ويأتي المشروع لمواكبة التحولات الرقمية السريعة ، وتطبيق الجودة في التعاملات والتواصل الإلكتروني الرقمي والتفاعلي في بيئة العمل، والوصول السريع للمستفيدين من الهيئة الإدارية والتعليمية، وتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات.

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16:24ت م

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