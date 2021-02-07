السعودية اليوم / أمانة جدة ترصد 579 مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا



جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

رصدت أمانة محافظة جدة منذ بداية فبراير الجاري 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين، مثمنةً دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

16:17ت م

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جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسرصدت أمانة محافظة جدة منذ بداية فبراير الجاري 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، فيما أغلقت 236 محلًا تجاريًا في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة من وزارة الداخلية ، ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين، مثمنةً دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //16:17ت م0115

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