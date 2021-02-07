السعودية اليوم / أمانة جدة تشترط تطبيق "توكلنا" لدخول المباني التابعة لها



جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

اشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفين والزوار والمراجعين للأمانة، إلا بالتأكد من وجود تطبيق "توكلنا" عند الدخول، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أنه يتعين على منسوبي ومنسوبات الأمانة والمراجعين التعاون في إبراز تطبيق "توكلنا" لتسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، للحد من انتشار

يذكر أن أمانة جدة فعلت خدمة "موعد" للعملاء، التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة، وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

16:17ت م

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جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفين والزوار والمراجعين للأمانة، إلا بالتأكد من وجود تطبيق "توكلنا" عند الدخول، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أنه يتعين على منسوبي ومنسوبات الأمانة والمراجعين التعاون في إبراز تطبيق "توكلنا" لتسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يذكر أن أمانة جدة فعلت خدمة "موعد" للعملاء، التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة، وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //16:17ت م0114

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