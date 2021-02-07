اليمن تدين اطلاق المليشيات الحوثية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

دانت الجمهورية اليمنية، بأشد عبارات الإدانة استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة ايرانياً في اطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية والتي تمكنت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها صباح اليوم الاحد.



وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا ل وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ،ادانتها لهذه الاعمال الارهابية..مؤكدة وقوف اليمن حكومة وشعباً مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها و مكافحتها للإرهاب للحفاظ على امن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيه.

واشادت الوزارة، بكفاءة وجاهزية قوات التحالف التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة قبل أن تصل إلى هدفها..مشيرة الى استمرار المليشيات الارهابية في ممارسة أعمالها التخريبية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة من دون رادع دولي لها..داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات الغير مسؤولة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على امن واستقرار المنطقة.