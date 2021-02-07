5 مميزات خصوصية في Signal لا تتوفر على WhatsApp

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تحول العديد من المستخدمين في الآونة الأخيرة إلى تطبيق Signal وذلك بعد أن تعرضت شركة WhatsApp لانتقادات بسبب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها، حتى رغم سعي الشركة إلى توضيح أن الدردشات مشفرة ولا يمكن الوصول إليها من قبله أو عبر فيسبوك.

وأبرز موقع indian express، خصائص يتميز بها سيجنال عن واتساب فيما يخص الخصوصية، وهي كالتالي:

5 مميزات في خصوصية Signal

1- أمان التقاط صور للشاشة

يضمن التطبيق أنه يمكنك منع الآخرين من التقاط لقطات شاشة للدردشة معك، حيث إنه هناك ميزة تسمى Screen Security، والتي تمنع أخذ لقطات الشاشة لجميع الدردشات.

ويمكنك تفعليها من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات> الخصوصية> أمان الشاشة.

2- لوحة مفاتيح التصفح المتخفي

هذه ميزة رائعة لا تسمح للوحة المفاتيح بحفظ ما تكتبه، وتقول الشركة إنه بمجرد تمكين لوحة مفاتيح التصفح المتخفي، فستتوقف لوحة مفاتيح هاتفك عن تعلم إدخال ما تكتبه، ولتفعيلها تحتاج فقط إلى فتح التطبيق، انتقل إلى قسم الإعدادات> الخصوصية> تمكين لوحة مفاتيح التصفح المتخفي.

3- قفل التطبيق بالبصمة

يمكنك ضبط قفل بصمة الإصبع على Signal، حيث يمكن للمستخدمين استخدام مستشعر بصمة الهاتف أو رمز المرور للوصول إلى التطبيق، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الرد على جميع المكالمات الواردة على Signal ويمكن للفرد الرد على الرسائل من الإشعارات.

4- علامة قراءة الرسائل

هذه الميزة متوفرة أيضًا على واتساب، ويتيح Signal أيضًا خيار تعطيل علامة قراءة الرسائل حتى لا يعرف الشخص الآخر أنك شاهدت رسائله، كما يوفر تطبيق المراسلة أيضًا ميزة إيقاف مؤشرات الكتابة، حتى لا يستطيع الطرف الآخر معرفة أنك تكتب رسالة ثم تحذفها، وتتوفر كلتا الميزتين في قسم الخصوصية في التطبيق.

5- خصوصية دعوة المجموعة

إذا أنشأت مجموعة في Signal، فلا يمكن إضافة جميع أصدقائك تلقائيًا إلى المجموعة، حيث إنه بمجرد إدخال اسم الأشخاص الذين تريد إنشاء مجموعة معهم، يرسل Signal دعوة ويحتاجون إلى قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة، وبتطبيق الأمر عليك، لن تجد نفسك في مجموعة عشوائية.