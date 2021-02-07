متحدث الداخلية: عقوبة شائعات كورونا غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشهلوب من تداول الشائعات حول فيروس كورونا عبر مواقع التواصل أو تحريض الغير على مخالفة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19.

عقوبة ترويج الشائعات حول كورونا

وقال المتحدث الأمني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كوفيد19، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المقررة في المرة السابقة.

زيادة مخالفة الإجراءات الاحترازية

وكشف متحدث الداخلية أن مخالفات الإجراءات الاحترازية قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 72 % مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية مستمرة بضبط المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم أن بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كوفيد – 19 بلغت خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

حالات كوفيد – 19 في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (287) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (361515) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2361) حالة من بينها (408) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (370278) حالة، توفي منهم (6402) حالة.

