بايدن يرد على أمريكية قالت “أكاد أفقد إيماني”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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نشرت ميشيل فولكيرت، امرأة من كاليفورنيا، تبلغ 47 عامًا، منشورًا على عملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك، روت فيه الوقت العصيب التي تمر بسبب فيروس كورونا، وهو ما كان من شأنه أن يحرك قلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقالت ميشيل في منشورها عبر فيسبوك، إنها فقدت وظيفتها في الشركة التي كانت تعمل بها في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الوقت، لم تجد وظيفة بديلة بسبب ظروف الجائحة.

وتابعت: إنها المرة الأولى التي يتم فيها تسريحي في حياتي، أعلم أن هناك آخرين يمرون بنفس الشيء، لكنه عبء ثقيل علي وعلى أسرتي، نحتاج لكل سنت والآن لم يبقَ لدي شيء.

واختتمت منشورها قائلة: لا أستطيع تحمل تكاليف المعيشة، أو تكاليف التأمين الصحي في حال مرضت أو مرض أحد أبنائي، أعتقد أني أكاد أفقد إيماني.

رد الرئيس جو بايدن

وبعد كتابة هذا المنشور، تلقيت السيدة الأمريكية اتصالًا هاتفيًا بالرئيس بايدن، استمر دقيقتين ونصفًا، قال فيه: أنا معجب بإحساسك بالمسؤولية ورغبتك في العمل، وأحثك على الحفاظ على إيمانك.

وقال البيت الأبيض إن هذه المكالمة ستكون بداية خطة جديدة يتواصل فيها الرئيس الأميركي مع المواطنين الذين يعانون بسبب الوباء والاقتصاد المتعثر، وسيتيح ذلك فرصة لبايدن لمشاركة تعاطفه مع الأمريكيين لا سيما وأن قيود فيروس كورونا تمنعه من المشاركة مع الحشود.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الرئيس سيتحدث إلى المتضررين من الوباء بانتظام.

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

ويُذكر أن عدد المصابين بكورونا في أمريكا وصل إلى 27,519,636 حالة، وتُوفي 473,528 شخصًا، بينما تعافى 17,268,517 شخصًا.

