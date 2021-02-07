فيديو.. متحدث الداخلية : قرار منع التجول في يد المجتمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع التجول في المملكة بيد المجتمع في إشارة إلى المسؤولية الاجتماعية حول مواجهة انتشار فيروس كورونا.

محددات قرار منع التجول

وقال المتحدث الأمني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الجهات المعنية تضع الإنسان وحمايته أولًا فمتى ما دعت الحاجة لاتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان وصحته سيتم اتخاذ ما يلزم وفق الحال ووفق ما تتطلبه المرحلة لافتًا إلى حدوث ارتفاع كبير في نسبة المخالفات التي يتم رصدها في كافة المناطق خلال الفترة الأخيرة.

ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

وقال الشلهوب إنه خلال الأسبوع الماضي تم رصد ما يزيد على 31 ألف مخالفة وهو عدد أكبر من المخالفات التي تم ضبطها في الأسبوع الذي سبقه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم أن بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد – 19 بلغت خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



