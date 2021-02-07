متحدث الداخلية : مخالفات الإجراءات الاحترازية زادت 72 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشهلوب أن مخالفات الإجراءات الاحترازية قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 72 % مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية مستمرة بضبط المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية.

مخالفات الإجراءات الاحترازية في أسبوع

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم أن بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد – 19 بلغت خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الصحة تحذر من تجاهل الاحترازات

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي جدد التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل واسع.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (287) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (361515) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2361) حالة من بينها (408) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (370278) حالة، توفي منهم (6402) حالة.

