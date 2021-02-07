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شكرا لقرائتكم الداخلية : 31868 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية : 31868 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
الرياض تصدرت المناطق السعودية بـ8935
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد – 19 خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.
الرياض تتصدر المخالفات
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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