حساب تطبيق تباعد على تويتر يوضح مزايا التطبيق وكيف يساهم في منع الإصابة بكورونا

تطبيق تباعد وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” حث جميع سكان المملكة العربية السعودية على تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة الذكية، مبينًا مزاياه وكيف يساهم في منع انتشار ونقل العدوى بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة هي ثالث دولة في العالم تطلق هذا التطبيق، وفي هذه المقالة نعرض أبرز وأهم مزايا تباعد.

تطبيق تباعد

آلية عمل تطبيق تباعد

وأما طريقة عمل التطبيق فتتم وفقًا لما يلي:

يقوم التطبيق بتنبيه الأشخاص عند اختلاطهم بدون علمهم بأشخاص مصابين بفيروس كورونا خلال الـ14 يومًا الماضية.

يستخدم التطبيق تقنيات مطورة من جوجل، وآبل، وآب غالاري.

يعمل التطبيق عبر تقنية البلوتوث على الجوال .

يرسل إشعارًا إلى جميع المستخدمين الذين سبق لهم مخالطتهم لمصابين بكورونا.

بفضل تقنية البلوتوث يتم استشعار الأجهزة الغريبة من جهاز المستخدم وتُحفظ بياناتها لمدة 14 يوم فقط إضافة إلى ارسال تنبيه لكل شخص كان قريبًا من هذا الشخص خلال تلك الفترة.

مزايا تطبيق تباعد

واوضح التطبيق عبر موقع تويتر المزايا العديدة التي يتمتع بها التطبيق والتي تشمل التالي: