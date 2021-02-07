شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع السادس لفريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد فريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعه السادس، اليوم (الأحد) عبر الاتصال المرئي.

وضم الاجتماع وفوداً من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

تم خلال الاجتماع بحث عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون الإعلامي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة مجموعة من التقارير والدراسات في مجال الإعلام العسكري المقدمة من قبل الجهات المعنية في القوات المسلحة بدول المجلس.

وتسعى مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون من خلال هذه الاجتماعات إلى تفعيل آلية الإعلام العسكري ضمن إطار إعلامي موحد للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسيرة التكامل العسكري الوثيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، ولما يمثله الإعلام العسكري كجانب مهم من جوانب التكامل العسكري الخليجي المشترك.