شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 317 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 278 وتعافي 5 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 317 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 278 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 370.278 حالة، من بينها 2361 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 408 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 361.515 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6402 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.63%، ونسبة الحالات النشطة 0.63%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (153)، المنطقة الشرقية (71)، منطقة مكة المكرمة (35)، منطقة المدينة المنورة (18)، منطقة الباحة (9)، منطقة القصيم (6)، منطقة عسير (5)، منطقة حائل (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة الجوف (4)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (2)، منطقة تبوك (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (99)، الخرج (22)، جدة (19)، المدينة المنورة (13)، مكة المكرمة (13)، الدمام (12)، الهفوف (11)، الظهران (10)، المبرز (9)، وادي الدواسر (7)، الخبر (6)، الدلم (5)، الجبيل (5)، القطيف (5)، العقيق (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (57)، جدة (25)، الدمام (19)، بقيق (14)، الظهران (13)، مكة المكرمة (11)، الطائف (10)، الهفوف (9)، عرعر (7)، حائل (7)، الدلم (6)، الخرج (6).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.