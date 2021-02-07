شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تكشف عن عقوبة مروجي شائعات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر متحدث الداخلية، كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع.

وأضاف متحدث الداخلية:" السجن 5 سنوات أو غرامة مليون ريال أو بهما معا تجاه مروجي شائعات كورونا.

وأوضح:" قرار منع التجول بأيديكم جميعاً "، لافتا:" مانرصده من مخالفات تمثل الأفراد ولا تعكس وعي المواطن والمقيم والزائر ".

وكان متحدث الداخلية، وجه رسالة للمواطنين والمقيمين، قائلا:" استشعروا المسؤولية "، مردفا:" الإجراءات الإضافية ستكون فورية عند اعتمادها من الجهات المختصة ".

وأكد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، وضبط مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة.