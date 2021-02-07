شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تصريح من "الداخلية" بشأن منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش يعد مخالفة.

‏وأوضح متحدث الداخلية:" قرار منع التجول بأيديكم جميعاً "، لافتا:" مانرصده من مخالفات تمثل الأفراد ولا تعكس وعي المواطن والمقيم والزائر ".

ووجه متحدث الداخلية، رسالة للمواطنين والمقيمين، قائلا:" استشعروا المسؤولية "، مبينا:" الإجراءات الإضافية ستكون فورية عند اعتمادها من الجهات المختصة ".

وأكد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، وضبط مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة.