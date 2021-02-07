شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر المواطنين والمقيمين من أمر خطير تسبب في ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:" ضحينا كثيراً ووصلنا لمراحل جيدة، والأمل بالله ثم بالتزامكم ".
وأضاف محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة:" الإجراءات الحالية نتائجها خلال أيام "، موضحا:" أي لقاح تعتمده هيئة الدواء في السعودية سوف نبدأ باستخدامه ".
ولفت:" مثلما سطحنا منحنى كورونا سابقاً قادرون بوعيكم بتسطيحه مرة آخرى "، مبينا:" للأسف..منحنى الإصابات بكورونا يشهد إرتفاعا في مختلف مناطق المملكة ".
وشدد:" يجب أن نبتعد عن الفكاهة والتندر في تناقل ما يخص فيروس كورونا، فمن فقدوا أحبابهم لا يشاركون هذا الشعور ".
وأوضح:" التجمعات في المطاعم وحفلات الأعراس سبب بانتشار الفيروس "، متابعا:" تحور الفيروس ومدى انتشاره تحت الدراسة والرصد ".