شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»‏: تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 278 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 361,515 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6402 حالة وفاة.

وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة الرياض استمرت في الارتفاع وسجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ 153 إصابة.