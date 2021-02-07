شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل»‏ توضح هل تعتبر الفواتير المكتوبة عبر برامج تحرير النصوص فواتير إلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، هل تعتبر الفواتير المكتوبة عبر برامج تحرير النصوص فواتير إلكترونية.

وقالت هيئة الزكاة والدخل، أنه إذا كتبت فاتورة منشأتك ببرنامج تحرير النصوص، وحتى لو تم تخزينها في جهاز كمبيوتر فأنت غير ملتزم بالفوترة، بينما إذا كنت تستخدم نظام إلكتروني لإصدار وحفظ الفواتير فأنت ملتزم بالفوترة.

وذكرت الهيئة، أنه ابتداء من 4 ديسمبر 2021م، يلزم جميع المكلفين المقيمين في المملكة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف الخاضع لضريبة القيمة المضافة، بإصدار وحفظ وتعديل الفوترة الإلكترونية.