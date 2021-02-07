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مفتي المملكة: القيادة حرصت كل الحرص على تحقيق مصالح المسلمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على أن المملكة اعتنت بزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي، عناية عظيمة؛ وذلك استجابة لقول الله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)».

وجاء ذلك خلال ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة »،

وقال المفتي إن قيادة المملكة حرصت كل الحرص على تحقيق مصالح المسلمين، والحفاظ على كل ما فيه نفع لهم وحفاظ على سلامتهم، وإبعاد كل ما فيه أذى لهم وإضرار بهم، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

وأضاف: «جزى الله قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير ، وسائر المسؤولين في الدولة– على جهودهم المميزة في خدمة ضيوف الرحمن، وجعل ذلك في موازين حسناتهم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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