شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير الأمن العام: 13 الف شخص تم مخالفتهم بالمسجد الحرام بعد استئناف العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد مدير الأمن العام اليوم الأحد على دور وزارة الداخلية في تيسيير آداء مناسك العمرة دون حدوث إصابات بفيروس كورونا منذ استئناف العمرة .

وأشار مدير الأمن العام خلال ندوة حول جهود المملكة لخدمة المعتمرين والزوار أثناء المعتمرين والتي شارك فيها عدد كبير من الوزراء والمسؤولين على دور الأمن العام الذي قام بالرصد والمتابعة بالمسجد الحرام أول بأول والمشاركة في إدارة وتنظيم الحشود بالتنسيق مع الرئاسة العام لشؤون الحرمين .

كما أكد مدير الأمن العام على تعاون الوزارة في ضبط الإجراءات الإحترازية بين المعتمرين ، وتطبيق العقوبات على المخالفين في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، حيث بلغ عدد من تم مخالفتهم بالمسجد الحرام 11 الف و30 شخص لعدم إرتدائهم الكمامة و2752 شخص لعدم الإلتزام بالتباعد الجسدي، ومخالفة 8193 شخص بالمسجد النبوي الشريف لعدم ارتداء الكمامة وأكثر من 2500 شخص لعدم الإلتزام بالتباعد الجسدي ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

بالإضافة إلى متابعة الحالة الأمنية والمرورية للمعتمرين وتنظيم حجوزات السيارات وتواجدهم بمواقيت العمرة وغيرها من الإجراءات اللازمة لمن يرغب في آداء مناسك العمرة ، ورفع مستوى الوعي بين المعتمرين والمجتمع السعودي بشكل عام .