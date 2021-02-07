شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: العالم أجمع يشيد بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأحد، أن العالم أجمع يشيد بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما تم من توسعات تاريخية في الحرمين الشريفين لتوفير سبل الراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام.

‏وقال وزير الحج والعمرة: "استضافت المملكة ما يقارب ٦٠٠ ألف معتمر تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميا وانتشار الجائحة، فحرصت على تأمين كافة سبل الراحة لهم حتى عودتهم لبلادهم بأمان".

وأضاف: "عملت المملكة على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ أعدتها وزارة الحج والعمرة بتنسيق وتكامل مع كافة الجهات المعنية فتميزت هذه الخطة بالدقة والاحترافية في التنفيذ ليصبح موسم حج العام الماضي محطًّا للأنظار حول العالم أجمع".