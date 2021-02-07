شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. معلم يدرس لطلابه أثناء انتظار خروج ابنه من غرفة العمليات بالمستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف ليس بالغريب على أمانة المعلمين والمعلمات ، حرص معلم على مواصلة شرح الدروس لطلبه عن بُعد أثناء انتظار خروج ابنه من غرفة العمليات بالمستشفى.

وأظهرت صورة متداولة المعلم وهو يجلس بالمستشفى يتواصل مع طلابه رغم حقه في تجاوز الحصة الدراسية لظرف نجله الصحي .

وحازت الصورة على إعجاب المواطنين والمواطنات على مواقع التواصل الإجتماعي داعين لنجله بالشفاء ومطالبين بتكريمه من الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم .