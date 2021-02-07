شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب ظهور فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

فسر عضو الاتحادالعربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، سبب صعود الهواء من بحيرة صلاصل الواقعة في مدينة القوارة بشمال عيون الجواء في شمال القصيم.

وكان مقطع فيديو قد رصد فقاعات هوائية من مياه البحيرة، فيما طالب مصور المقطع من الزعاق تفسير الظاهرة.

وأكد الزعاق أن منطقة صلاصل تحتوي على قنوات وفجوات أرضية ومع نزول الأمطار يصعد الهواء في داخلها لأعلى وهذا مايسبب هذه الظاهرة، مؤكداً أنها ظاهرة طبيعية، وأن أرض صلاصل معرض جغرافي مهم للباحثين.