شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المبتعث "تركي الشمري" يرفض المقابل المادي من أسرة بريطاني أنقذه من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو المبتعث السعودي "تركي الشمري" يرفض المقابل المادي من أسرة مواطن بريطاني أنقذه من الغرق في نهر كان متواجداً بالقرب منه في بريطانيا.

وصفت أسرة البريطاني المبتعث بـ"تركي البطل"، حيث أنه تلقى الشكر من الملحقية والسفارة السعودية في بريطانيا، تكريمًا على تصرفه الشجاع الذي أنقذ المواطن البريطاني من الغرق.

وكانت " صدى " قد نشرت خبر يُفيد بأن المبتعث تركي الشمري، تمكن من إنقاذ بريطاني من الغرق في أحد أنهار مدينة بريستون.

اقرا ايضا: