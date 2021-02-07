الكشف عن سبب إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن 80% من الإصابات الجديدة سببها المناسبات العائلية والتجمعات في المطاعم. وأضاف أن منحنى الإصابات ارتفع بنحو 300%، فيما ارتفعت الحالات الحرجة وبلغت 408 حالات. Source akhbaar24.argaam





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