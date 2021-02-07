مدير الأمن العام: وزارة الداخلية تواصل تقديم الخدمات للمعتمرين وفق التعليمات الصحية

قال مدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي، «إنَّ مهام وزارة الداخلية مستمرة –بعون الله– في تقديم الخدمات للمعتمرين والمصلين، وفق ما تُصدرِ من أنظمة وتعليمات لتحقيق السلامة الأمنية والصحية».

وأضاف –خلال كلمته في «ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا»– أن المديرية العامة للجوازات، وفَّرت طواقم إدارية ذات كفاءة عالية للتعامل مع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر منافذ الوصول، والعمل على سرعة إنجاز إجراءات دخولهم دون تأخير.

وتابع: «أدوار رجال الأمن في المسجد الحرام امتدت إلى المشاركة في إدارة الحشود، والتأكد من التقيد بمواعيد التفويج، وأن تكون الأعداد وفق المسموح به لكل مجموعة، بالتنسيق مع رئاسة شؤون الحرمين».