الصحة: رصدنا ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: «إننا رصدنا ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة».

وأضاف «العبدالعالي» خلال مؤتمر صحفي: «لقد ضحينا كثيرًا، ويبقى التزامنا مهمًّا»، منوهًا بأن «الفيروس يتم رصده بوضوح في الدول المحيطة بإقليمنا، وعادت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات وإغلاقات لكثير من الأنشطة».

واستكمل أن العلماء يركزون على تحوُّرات الفيروس في دول العالم، وتأثير التحور على قدرة اللقاحات، وهو ما تنصبُّ عليه الجهود العالمية، لافتًا إلى مواكبة إجراءات المملكة لذلك بالرصد والمتابعة «ولدينا مركز وقاية متميز في هذا الشأن».