المبتعث تركي الشمري يكشف تفاصيل إنقاذه رجلًا بريطانيًّا من الغرق

كشف المبتعث السعودي تركي الشمري، تفاصيل إنقاذه شخصًا بريطانيًّا من الغرق في مدينة بريستون، حينما سمع نداءات استغاثة، فتوجه على الفور للمساعدة، فيما احتفى مبتعثون في بريطانيا بزميلهم عبر وسم «#تركي_الشمري»، مؤكدين أن ما فعله سجَّل موقفًا مشرفًا لأبناء السعودية، ليصبح بذلك أيقونة جديدة للنماذج المشرفة للمملكة.

وقال الشمري: «دائمًا أذهبُ إلى الحديقة الجميلة المجاورة لأستمتع بجمال الطبيعة، وكنت أُحضر معي الخبز الذي أجمعه طوال الأسبوع لأطعم الطيور على النهر، وفجأةً سمعت صوتًا يطلب المساعدة، فذهبتُ أركض للمساعدة» حسب «العربية».

وأضاف المبتعث السعودي تركي الشمري: «فوجدت امرأة تبكي وتقول: (زوجي غرق)، فنظرتُ إلى النهر، وشاهدتُ الرجل وهو يغرق في النهر ويصرخ بصوتٍ عالٍ، ويطلب المساعدة، فنزلتُ إلى النهر مسرعًا لمساعدته، وقمتُ برفعه وسحبه إلى الأعلى، مع أن هيئته الجسمية أكبر مني».

وتابع الشمري قائلًا: «قمتُ بواجبي كإنسان وكمواطن سعودي عربي؛ فنحن تربينا في هذا الوطن على تعاليم ديننا الإسلامي، كما أن لتربية الوالدين دورًا في غرس العطاء والمساعدة ونشر الخير».

واختتم حديثه: «عندما رجعتُ إلى البيت فوجئت بكثير من الاتصالات التي أسعدتني، وملأت قلبي بالسرور. وأشكر كل من اتصل، كما أن الشخص الذي أنقذته اتصل وقدم لي هدية وباقة من الورد، وتلقيت الشكر من الملحقية والسفارة السعودية في بريطانيا».

من جانبها، وجهت زوجة البريطاني –وتدعى جيسيكا ويليامز– الشكر إلى الشمري في منشورٍ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرت صورته وعلقت أنه «بطل حافظ على حياة زوجي».

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