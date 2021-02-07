بالأرقام.. «الداخلية» تكشف خريطة مخالفات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد–19) خلال الأسبوع الماضي؛ (31868) مخالفة؛ وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

ونشرت الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا بعنوان (إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» للفترة من 18/6/1442هـ حتى 24/6/1442هـ)، موضحًا توزيع المخالفات في مناطق المملكة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(6577)، ثم الشرقية بـ(5290)، والقصيم بـ(2488)، فالمدينة المنورة بـ(2146)، فالباحة بـ(1253)، وعسير بـ(1246)، والجوف بـ(1200)، وتبوك بـ(960) وحائل بـ(588)، والحدود الشمالية بـ(559)، ثم جازان بـ(339) ونجران بـ(287).

وشددت وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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