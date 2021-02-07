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وزير الصحة يعدد مزايا منهج السعودية في مواجهة جائحة كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن الوباء فاجأ العالم

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة كانت سبَّاقة في إنشاء مراكز فحص في زمن قياسي، للحد من انتشار هذا الوباء.

وتابع –خلال كلمته في «ندوة جهود المملكة العربية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا»– أن «هذا الوباء فاجأ العالم أكثر مما تصور، ولكن –ولله الحمد– اعتمدت المملكة أسلوبًا فريدًا منذ بداية ظهوره، وأنشأت لجنة تتابع المستجدات وتطرح توصيات يومية تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء».

واستكمل الوزير: «عملت المملكة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للعمرة والحج، بخطط وقائية وإجراءات احترازية؛ للسماح بأداء العمرة بأعداد محدودة على عدة مراحل دقيقة»، مشيرًا إلى أن إجراءات المملكة أتت لحماية الجميع من هذه الجائحة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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