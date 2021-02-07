الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في إصابات كورونا المسجلة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وذلك بتسجيل 153 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جملة عدد المصابين البالغ 317 حالة جديدة.

وإجمالا، أعلنت الوزارة عن تسجيل (317) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات، وتسجيل (278) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,515) حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.