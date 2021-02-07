الوزير بنتن: خطة استثنائية دقيقة لموسم حج ١٤٤١هـ جعلته محط أنظار العالم

قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إنَّ المملكة استضافت ما يقارب ٦٠٠ ألف معتمر وجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميًّا وانتشار جائحة كورونا، فحرصت على تأمين كافة سبل الراحة لهم حتى عودتهم إلى بلادهم بأمان.

وأضاف الوزير –خلال كلمته في «ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا»– أن المملكة عملت على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ؛ أعدَّتها وزارة الحج والعمرة بتنسيقٍ وتكاملٍ مع كافة الجهات المعنية، فتميَّزت بالدقة والاحترافية في التنفيذ، ليصبح موسم حج العام الماضي محط أنظار العالم أجمع.

وواصل الوزير أن العالم أجمع يشيد بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تم من توسعات تاريخية في الحرمين الشريفين؛ لتوفير سبل الراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام.