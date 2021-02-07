«الصحة»: تسجيل 317 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 278 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 370278 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 278 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 361515 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6402 حالة.

اقرأ أيضًا

تقرير يكشف الوقت المتبقي للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتهاء «كورونا»

بالفيديو.. أستاذ مناعة: لا يوجد علميًّا ما تسمى «موجة ثانية من كورونا»

