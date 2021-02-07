الربيعة: القيادة أصدرت قرارات تاريخية بناء على «توصيات لجنة متابعة كورونا»

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن القيادات اتخذت قرارات تاريخية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع الوزير –خلال كلمته في «ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا»– أن كثيرًا من الدول لم تستطع التعامل مع هذه الجائحة، لكن المملكة اتخذت أسلوبًا فريدًا في التعامل مع الجائحة منذ بداية ظهورها، ولقيت توصيات اللجنة المعنية بمتابعة كورونا، اهتمامًا بالغًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، وصدرت بناء عليها قرارات تاريخية.

وعدَّد الوزير الاحترازات التي اتخذتها المملكة لحماية الجميع من الجائحة، والإجراءات التي شهدتها العمرة والتعليم، منوهًا بالإنفاق الذي تم على القطاع الصحي، وزيادة أسرَّة العناية المركزة 60%.