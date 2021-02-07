المرور يوضح 5 تعليمات هامة للدخول الآمن للطرق الرئيسة

أوضح المرور السعودي، اليوم الأحد، تعليمات لقائد المركبة للدخول الآمن إلى الطرق الرئيسة.

وقال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على قائد المركبة القادم من طريق فرعي، ويرغب في دخول طريق رئيسي؛ أن يتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامته، وتجنب وقوع الحوادث المرورية.



وقدم، عبر إنفوجراف نشره برفقة التغريدة السابقة، تعليمات الدخول الآمن للطرق الرئيسة، وهي كالتالي:

– تشغيل الإشارة التنبيهية المناسبة.

– الوقوف التام والالتفات نحو اليسار.

– التأكد من خلو المسار قبل الدخول.

– إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

– القيادة بسرعة الطريق السريع.