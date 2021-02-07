السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي مدير مكتب (واس) بالمنطقة



بريدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء

واطلع سموه على التقرير الإعلامي لأعمال المكتب خلال جائحة فيروس

وأشار سموه بالدور الذي تقوم به وكالة الأنباء السعودية (واس) في إبراز نشاطات المنطقة ومشروعتها التنموية إعلامياً.

// انتهى //

15:44ت م

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بريدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة إبراهيم المجحدي.واطلع سموه على التقرير الإعلامي لأعمال المكتب خلال جائحة فيروس كورونا ، لمتابعة وتغطية الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والصحية بالمنطقة للحد من انتشار الفيروس ، ونشر الإرشادات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.وأشار سموه بالدور الذي تقوم به وكالة الأنباء السعودية (واس) في إبراز نشاطات المنطقة ومشروعتها التنموية إعلامياً.// انتهى //15:44ت م0099

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