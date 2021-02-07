السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي لكليات بريدة الأهلية



بريدة25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الرئيس الفخري لكليات بريدة الأهلية، شهادة الاعتماد المؤسسي الصادرة من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تسلم سموه نسخة من الخطة الإستراتيجية للكليات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, رئيس مجالس الأمناء بكليات بريدة الدكتور عبدالله الشتيوي، ورئيس مجلس الإدارة بالكليات سعد العبيدان، والمشرف العام أحمد أبالخيل، وعددا من مسؤولي وقيادات الكليات.

وهنأ سموه حصول الكليات على الاعتماد المؤسسي الذي يعد نقلة نوعية للكليات، مشيداً بتلك الخطوة التي تساعد على النهضة التعليمية والمستقبلية وتخدم شباب وفتيات المنطقة، مشيراً إلى أن الاعتماد المؤسسي يعد اعترافًا رسميًا بجدارة الكليات فيما تقدمه من تعليم متميز وبرامج أكاديمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، لافتًا النظر إلى أن حصول الكليات على الاعتماد المؤسسي يهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة سعيًا نحو الريادة في مجال التعليم.

كما نوه الدكتور الشتيوي من جهته بالدعم الذي تحظى به مسيرة التعليم في المملكة من القيادة الحكيمة ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يتحقق لولا - فضل الله - ثم الدعم الذي حظيت به الكليات من قبل وزارة التعليم، مما كان له الأثر الإيجابي للنهوض بالمسارات التعليمية والمجتمعية والبحثية بالكليات.

وتسلم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية اللقاء درعًا تذكاريًّا من الدكتور الشتيوي بهذه بالمناسبة.

// انتهى //

15:36ت م

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