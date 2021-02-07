السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ جولات رقابية على المراكز والمجمعات التجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية



الجبيل 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل خلال الأسبوع المنصرم ضمن جولاتها الرقابية على المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية ( 938 ) جولة تفتيشية حرر فيها ( 55 ) غرامة مالية، وأغلقت (4) مرافق تجارية لمخالفتها للاشتراطات الاحترازية، وذلك لمتابعة المراكز والمجمعات التجارية ومدى التزامها ومرتاديها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتفعيل تطبيق "توكلنا" للحد من خطر انتشار فيروس

وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك بالجبيل فالح الهاجري أن الحملات الميدانية مستمرة بلا توقف كجزء من المسؤولية للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحال بالقرارات المنظمة لعملها في ظل جائحة كورونا.

وأكد الهاجري أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأن سلامة المجتمع أولوية قصوى.

// انتهى //

15:32ت م

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الجبيل 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت الهيئة الملكية بالجبيل خلال الأسبوع المنصرم ضمن جولاتها الرقابية على المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية ( 938 ) جولة تفتيشية حرر فيها ( 55 ) غرامة مالية، وأغلقت (4) مرافق تجارية لمخالفتها للاشتراطات الاحترازية، وذلك لمتابعة المراكز والمجمعات التجارية ومدى التزامها ومرتاديها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتفعيل تطبيق "توكلنا" للحد من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19، بمساندة من الجهات الأمنية.وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك بالجبيل فالح الهاجري أن الحملات الميدانية مستمرة بلا توقف كجزء من المسؤولية للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحال بالقرارات المنظمة لعملها في ظل جائحة كورونا.وأكد الهاجري أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأن سلامة المجتمع أولوية قصوى.// انتهى //15:32ت م0094

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