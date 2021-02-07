

الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أكد ديوان المظالم أهمية تحميل وإبراز تطبيق "توكلنا" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الإدارات والأقسام لإثبات خلو أي شخص من الإصابة بفيروس

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة

// انتهى //

15:31ت م

0093



الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأكد ديوان المظالم أهمية تحميل وإبراز تطبيق "توكلنا" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الإدارات والأقسام لإثبات خلو أي شخص من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى التأكيد على رؤساء المحاكم ومشرفي الإدارات ومديريها بذلك والقيام بالجولات الميدانية الدورية والمستمرة للتأكد من التقيد وضبط المخالفات، وذلك في إطار التقيد بآلية استقبال المستفيدين في محاكم الديوان وحضور منسوبيه لمقار العملويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ؛ من أجل ضمان صحة الموظفين والمستفيدين وسلامتهم.// انتهى //15:31ت م0093

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ديوان المظالم يؤكد ضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للدخول إلى محاكمه وإداراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.