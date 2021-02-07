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السعودية اليوم / (31868) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

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‏الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كوفيد - 19 خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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15:30ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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