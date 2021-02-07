السعودية اليوم / (31868) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع



‏الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

// انتهى //

15:30ت م

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‏الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد - 19 خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)، وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.// انتهى //15:30ت م0092

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