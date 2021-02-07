

الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن نمو متصاعد في عدد زوار البوابة الإلكترونية وإقبال متزايد على تنفيذ الخدمات إلكترونياً، مشيرة إلى ارتفاع عدد الزوار خلال شهريناير2021 إلى أكثر من نصف مليون زائر، أنجزوا أكثر من 283 ألف خدمة إلكترونية، ما يؤكد تقدم المؤسسة في تحقيق برنامجها للتحول الرقمي.

كما أشارت الإحصائية إلى زيادة عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية إلى أكثر من 10 آلاف مسجل جديد، وبلوغ عدد مرات تحميل تطبيق التقاعد إلى أكثر من 30 ألف تحميل في المتجرين قوقل بلاي وأبل ستور، فيما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة أكثر من 94 ألف تعريف، وارتفع عدد البطاقات التقاعدية الإلكترونية المصدرة عبر البوابة والتطبيق إلى أكثر من 33 ألف بطاقة، كما تم إنجاز أكثر من 41 ألف معاملة تقاعدية وصرف أكثر من 6،7 مليارات ريال سعودي كمعاشات تقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين في الشهر ذاته.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال استراتيجيتها 2023 إلى تحقيق الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية وتعزيز ثقة وطمأنينة العملاء، من خلال رفع معدل الكفاءة في تقديم الخدمات والمعاملات التقاعدية وتحقيق قيم الشراكة الفعّالة مع العملاء وتحقيق متطلباتهم.

// انتهى //

15:23ت م

0090





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التقاعد : نصف مليون زائر خلال شهر يناير وأكثر من 283 ألف خدمة منجزة عبر البوابة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.