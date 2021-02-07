السعودية اليوم / سمو الأمير أحمد بن فهد يلتقي مدير جوازات المنطقة الشرقية المكلف



الدمام 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير عام جوازات المنطقة المكلف العميد نواف النفيعي.

وأشاد سموه خلال اللقاء بما يبذله رجال الجوازات من جهود لتنظيم سفر المواطنين في جميع المنافذ، وتطوير الخدمات المقدمة ومواكبة التقدم التقني الذي تشهده المملكة، ومكافحة جرائم تزوير وثائق السفر والإقامة، وتطبيق الأنظمة ذات الصلة بالسفر والإقامة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة , متمنياً للعميد النفيعي التوفيق في مهام عمله.

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15:16ت م

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