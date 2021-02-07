السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل الدكتور الهرساني



الدمام 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, الدكتور مشعل الهرساني المستشار بمجال الابتكار ومبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين.

واطلع سموه على أهم ابتكارات الهرساني التي وصل عددها لـ ٥٠ ابتكاراً بمختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية, كان آخرها المصحف الإلكتروني للمكفوفين الذي يسهل على ٨ ملايين كفيف مسلم بالعالم حفظ وتلاوة القرآن الكريم, بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية الابتكارات في دفع منظومة المعرفة، تحقيقاً لتطلعات ورؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تحفز على دعم الابتكار والتقدم التقني.

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15:14ت م

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