السعودية اليوم / أمانة الطائف تغلق 25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية



الطائف 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطًا تجاريًا مخالفًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع اتشار العدوى وفيروس

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على مدار اليوم، وتابعت الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرار للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصراها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.

// انتهى //

15:03ت م

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الطائف 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطًا تجاريًا مخالفًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع اتشار العدوى وفيروس كورونا كوفيد -19، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وأنشطة تجارية مختلفة.وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على مدار اليوم، وتابعت الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرار للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصراها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.// انتهى //15:03ت م0085

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