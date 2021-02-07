السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يستقبل أمين المنطقة



نجران 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزير، نائب أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تطوير وتنمية مناطق المملكة كافة، ومن ضمنها منطقة نجران وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز المشروعات الخدمية التي تحقق رفاهية المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي.

وناقش سموه سير العمل في الأمانة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، وإذلال العقبات التي قد تتسبب في تأخير أي مشروع تنموي.

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14:59ت م

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