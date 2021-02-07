السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يستقبل سفير جمهورية البوسنة والهرسك



جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:59ت م

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