السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير جمهوية جيبوتي



جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم، سفير جمهوية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمه.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:59ت م

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