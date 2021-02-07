شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني يشيد بشاب سعودي أنقذ إنجليزياً من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، ببطولة الطالب المبتعث تركي الشمري، وإنقاذه لحياة مواطن بريطاني من الغرق، ويؤكد أنها قصة أثّرت في الجميع.

وكانت قد انتشرت على منصات التواصل قصة شاب سعودي أنقذ إنجليزيا من الغرق في مدينة بريستون البريطانية، حيث تمكن المبتعث تركي الشمري من إنقاذ شخص بريطاني كاد أن يفقد حياته غرقا بأحد أنهار مدينة بريستون، وسط امتنان الحاضرين وزوجة الرجل التي وصفت تركي بالبطل، كما رفض تركي الشمري المقابل المادي من أسرة المواطن البريطاني لإنقاذه.